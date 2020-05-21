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برلمان

برلمانيون وسياسيون فرنسيون يدعمون مبادرة المجلس العربي للتكامل الإقليمي للسلام بالشرق الأوسط

الخميس 21/مايو/2020 - 12:08 ص
البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
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قدم نحو 90 من القادة السياسيين الفرنسيين البارزين من بينهم أكثر من ستين نائبا من البرلمان الفرنسي يمثلون الأحزاب الرئيسية في البلاد، دعمهم المطلق للمبادرة التي أطلقها "المجلس العربي للتكامل الإقليمي" في باريس فبراير الماضي.

وتوصي المبادرة بتوفير وسيلة تشريعية فعالة تحمي الداعمين  للسلام بمنطقة الشرق الأوسط  وانهاء الصراعات بالمنطقة وحل القضية الفلسطينية وانهاء الصراع العربي الإسرائيلي حيث يمنح التشريع المقترح، الوزارات الخارجية والمكاتب التابعة لها، فرصة إصدار تقرير سنوي مبادرات انهاء الصراع او يجرم عمليات السلام بالشرق الأوسط.


وكان أعضاء المجلس العربي للتكامل الإقليمي قد أشادوا خلال اجتماعاتهم في العاصمة البريطانية لندن بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لانهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الولتين والعمل علي وجود مقاربات إقليمية تساهم في تنفيذ خطة السلام بالشرق الأوسط.
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