الإدارية العليا تمنع طبيبة عيون من استكمال الدراسات العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بـ إلغاء قيد طبيبة العيون بالدراسات العليا بكلية الطب جامعة عين شمس وشطبها، لرسوبها المتكرر وتقاعسها عن الحصول على الدرجة العلمية خلال المواعيد القانونية التى تحددها الجامعة.









وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها أن المُشرع في قانون تنظيم الجامعات أحال إلى اللائحة الداخلية للكلية تحديد الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية من الكلية وفي تحديد مواعيد القيد للدراسات العليا، وإجراءات تسجيل الماجستير، وإلغاء القيد والتسجيل .





وحددت اللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) مدة القيد للماجستير أربع سنوات ، يجوز إضافة عام واحد إليها ، ثم إضافة عام آخر استثنائي لتكون المدة ستة سنوات، وأوجبت اللائحة الداخلية المذكورة شطب القيد حال استيفاء هذه المدة دون الحصول على درجة الماجستير.





وثبت للمحكمة أن الطبيبة قيدت لدراسة ماجستير طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس عام ٢٠١٠ ونجحت في امتحان القسم الأول للماجيستير دور أكتوبر 2012 ، وناقشت الرسالة عام ٢٠١٤ ثم تقدمت لامتحان القسم الثاني للماجستير في دور مايو 2015م ، ودور نوفمبر 2015م ، ورسبت وتم منحها عام إضافي سادس كمهلة استثنائية .





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