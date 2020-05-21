AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات الصحة سبب إصابتي بـ كورونا.. وأشرف زكي يعتذر لـ ذوي الهمم

الخميس 21/مايو/2020 - 12:19 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامى أحمد موسى، إن بيان وزارة الصحة اليوم صدر وكشف أن أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الصاعد، مؤكدًا أن اليوم تم اعلان إصابة 745 حالة.

اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،  لـ ذوي الهمم عما بدر في اولى حلقات برنامج المقالب " البروفة " المذاع على قناة النهار، والذي استخدم ذوي الهمم في مقلب بطريقة لا تليق.

أكدت النائبة البرلمانية شيرين فراج، إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، ولكن أصيبت بفيروس كورونا المستجد ، خلال اجتماع  لجنة الصحة بمجلس النواب مع قيادات وزارة الصحة.

قال الفنان سمير صبري، إنه ضد فكرة أن تكون سندريلا وايقونة السينما المصرية والشاشة العربية سعاد حسني انتحرت، أو قذفت من أعلي.

أكد  الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى إلى زوجته، مؤكدًا أنه تسبّب في نقل العدوى لزوجته، ولكن أبناءه وأمه لم يصابوا بالمرض.

صفع الفنان محي إسماعيل رامز جلال على وجه في نهاية مقلب «رامز مجنون رسمي» بعد أن تعرض لمضايقات وممارسات استفزازية طوال الحلقة.

حلّ المطرب محمود العسيلي، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث العسيلي عن كواليس مشواره الفني، وفيما يلي ابرز محاور اللقاء:

قال السفير چوناثان كوهين، السفير الأمريكي، إن منذ ما يقرب شهر قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمصر، وذلك من أجل تضامنها معهم من خلال تقديم إمدادات إغاثة لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل موازنة البرلمان يكشف حقيقة مخالطته للنائبة شيرين فراج المصابة بكورونا

برلمانى يعلن الدخول في عزل منزلي بعد مخالطته للنائبة شيرين فراج المصابة بكورونا

صحة النواب: إجراءات البرلمان بعد إصابة النائبة شيرين فراج بـ كورونا فوق الممتازة

بعد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا.. إجراءات إحترازية عاجلة بالبرلمان لتطهير وتعقيم القاعات.. نواب: قرارات مهمة تتناسب مع تعليمات الصحة.. والعزل المنزلى ضرورى للمخالطين

أخبار التوك شو.. إصابة شقيق نجيب ساويرس بـ كورونا.. أحمد موسى عن ارتفاع الإصابات: الأعداد هتزيد تاني

يتواصل مع مدير أعمالي| العسيلي: الصحفي ميكلمنيش على تليفوني الشخصي.. فيديو

ترشيحاتنا

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

بعد توجه الحكومة لتخفيض 1% من أجور الموظفين.. احسب مرتبك بعد القرار

شبه كبير.. ابنة نجاح الموجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

أحمد موسى يطالب الصحة بالرد على اتهام النائبة شيرين فراج للوزارة بإصابتها بكورونا

شيرين فراج توجه رسالة مهمة لوزارة الصحة بعد إصابتها بكورونا

هل يصح استعمال الصابون والشامبو أثناء غسل الجنابة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة