أخبار التوك شو.. شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات الصحة سبب إصابتي بـ كورونا.. وأشرف زكي يعتذر لـ ذوي الهمم

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامى أحمد موسى، إن بيان وزارة الصحة اليوم صدر وكشف أن أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الصاعد، مؤكدًا أن اليوم تم اعلان إصابة 745 حالة.





اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ ذوي الهمم عما بدر في اولى حلقات برنامج المقالب " البروفة " المذاع على قناة النهار، والذي استخدم ذوي الهمم في مقلب بطريقة لا تليق.





أكدت النائبة البرلمانية شيرين فراج، إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، ولكن أصيبت بفيروس كورونا المستجد ، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع قيادات وزارة الصحة.





قال الفنان سمير صبري، إنه ضد فكرة أن تكون سندريلا وايقونة السينما المصرية والشاشة العربية سعاد حسني انتحرت، أو قذفت من أعلي.





أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى إلى زوجته، مؤكدًا أنه تسبّب في نقل العدوى لزوجته، ولكن أبناءه وأمه لم يصابوا بالمرض.





صفع الفنان محي إسماعيل رامز جلال على وجه في نهاية مقلب «رامز مجنون رسمي» بعد أن تعرض لمضايقات وممارسات استفزازية طوال الحلقة.





حلّ المطرب محمود العسيلي، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث العسيلي عن كواليس مشواره الفني، وفيما يلي ابرز محاور اللقاء:





قال السفير چوناثان كوهين، السفير الأمريكي، إن منذ ما يقرب شهر قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمصر، وذلك من أجل تضامنها معهم من خلال تقديم إمدادات إغاثة لمواجهة جائحة كورونا.



