حبس عصابة سرقة رواد البنوك بالبساتين

، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى

اقرأ أيضا|

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين ونشاطهم السابق والتحرى عن الوقائع التى ارتكبوها سابقاً.





اقرأ أيضا|





من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وهم (سيدة، وصاحب مكتب تمويل عقارى، وسائقين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعاطل "لأربعة منهم معلومات مسجلة") تم ضبطهم .