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حوادث

حبس عصابة سرقة رواد البنوك بالبساتين

الخميس 21/مايو/2020 - 12:31 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قرّرت نيابة البساتين الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين باسلوب التتبع من أمام البنوك.

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وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين ونشاطهم السابق والتحرى عن الوقائع التى ارتكبوها سابقاً.

وكان قد نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبساتين تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من محاسب بإحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم قرر بأنه عقب صرف مبلغ (280 ألف جنيه) خاصة بالمدرسة عمله من أحد البنوك قام شخصان يستقلان سيارة ملاكى بتتبعه حتى وصوله أمام المدرسة مستقلًا سيارة، وأثناء توقفه قام المتهمان بـ سرقة الحقيبة وبها المبلغ المالى من داخل السيارة بأسلوب المغافلة.

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من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وهم (سيدة، وصاحب مكتب تمويل عقارى، وسائقين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعاطل "لأربعة منهم معلومات مسجلة") تم ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، وأقروا باقتسامهم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية - 3 شاشة - 3 هاتف محمول - 3سيارات "مستأجرة").

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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