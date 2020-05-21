متخصص في علم الفيروسات: نحتاج إلى عام لاكتشاف علاج لـ كورونا ..فيديو

قال الدكتور يحيى مكي، متخصص في علم الفيروسات، إنه عند دراسة جينات ومكونات فيروس كورونا وجدنا مرحلة من الجينات الغامضة لم نعرف ما مكوناتها الحقيقية.





وأضاف يحيى مكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أننا استخدمنا آلات متقدمة جدا في التطور العلمي للكشف علي هذه الجينات الغامضة واستطعنا فك الشفرة الجينية لفيروس كورونا





وأوضح أن عندك فك شفرة فيروس كورونا علمنا كيفية التصاق الفيروس بالجينات والخلايا داخل الجسم.





وتابع : أننا لم نكن نعرف الكثير عن فيروس كورونا لانه انتشر في الصين فقط اما عند انتشاره في أوروبا وأمريكا استطعنا أن نعمل عليه لتوافر العديد من الأبحاث العلمية التي تساعد في الوصول إلى علاج .





واستكمل أن هناك تسابقا في جميع المختبرات علي مستوى العالم للوصول إلى علاج لفيروس كورونا وهذا يساعد علي توافر علاج خلال فترة صغيرة مدتها سنة أو أقل.



