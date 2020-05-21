AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متخصص في علم الفيروسات: نحتاج إلى عام لاكتشاف علاج لـ كورونا ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور يحيى مكي، متخصص في علم الفيروسات، إنه عند دراسة جينات ومكونات فيروس كورونا وجدنا مرحلة من الجينات الغامضة لم نعرف ما مكوناتها الحقيقية.

وأضاف يحيى مكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أننا استخدمنا آلات متقدمة جدا في التطور العلمي للكشف علي هذه الجينات الغامضة واستطعنا فك الشفرة الجينية لفيروس كورونا .

وأوضح أن عندك فك شفرة فيروس كورونا علمنا كيفية التصاق الفيروس بالجينات والخلايا داخل الجسم.

وتابع : أننا لم نكن نعرف الكثير عن فيروس كورونا لانه انتشر في الصين فقط اما عند انتشاره في أوروبا وأمريكا استطعنا أن نعمل عليه لتوافر العديد من الأبحاث العلمية التي تساعد في الوصول إلى علاج  .

واستكمل أن هناك تسابقا في جميع المختبرات علي مستوى العالم للوصول إلى علاج لفيروس كورونا وهذا يساعد علي توافر علاج خلال فترة صغيرة مدتها سنة أو أقل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فك الشفرة.. فيروس كورونا تحت المجهر.. فيديو

اكتشاف 40 طفرة لفيروس كورونا

د. دنيا شعير تكتب: متى تنتهي جائحة كورونا؟ (1)

كارثة خفية أم مناعة طبيعية.. أفريقيا السمراء تصد زحف فيروس كورونا

أفريقيا لغز يستعصي على فيروس كورونا.. القارة السمراء تصد زحف المرض القاتل لأسباب غامضة.. دروس وخبرات ثمينة في مكافحة الأوبئة

جامعة سعودية تفكك شفرة فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

متتفرجوش على حلقة النهاردة.. رسالة مخرج الاختيار لأهالي الشهداء

شاهد.. أحمد موسى يطالب بعرض لحظات إعدام هشام عشماوي

علامات ليلة القدر الصحيحة.. أسرار تحدث في الليلة المباركة

أهم الأخبار.. قانون حكومي جديد لمواجهة الكورونا.. الجزيرة تفضح نفسها.. محاكمة رامز جلال

أحمد موسى يطالب الصحة بالرد على اتهام النائبة شيرين فراج للوزارة بإصابتها بكورونا

بسبب البطل الشهيد منسي.. نوبة بكاء لبسمة وهبة على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية: قطعة كحك واحدة تحتاج 20 دقيقة مشي سريع لحرق سعراتها

جمبسوت أسود.. شذى حسون تستعرض رشاقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

زحام بشوارع الشرقية قبل العيد.. والمحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية