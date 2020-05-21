الرئيس السيسي: أزمة كورونا تدار بشكل احترافي.. واحذروا سلوكيات تزيد من الأعداد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تأهيل المستشفيات التي تجهز الآن في ضوء جاهزية الدولة لأزمة كورونا، ليس للتعامل مع مرض كورونا فقط، ولكن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا وباقي الأمراض.





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وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية، موجها حديثه للمواطنين: " اطمئنوا.. المنظومة تدار بشكل احترافي لإدارة الأزمة، و حجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، نهيئها لقدرات للمواجهة، وتستخدم مع الأمراض الأخرى".







