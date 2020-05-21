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أخبار البلد

الرئيس السيسي: أزمة كورونا تدار بشكل احترافي.. واحذروا سلوكيات تزيد من الأعداد

الخميس 21/مايو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تأهيل المستشفيات التي تجهز الآن في ضوء جاهزية الدولة لأزمة كورونا، ليس للتعامل مع مرض كورونا فقط، ولكن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا وباقي الأمراض.


وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية، موجها حديثه للمواطنين: "اطمئنوا.. المنظومة تدار بشكل احترافي لإدارة الأزمة، وحجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، نهيئها لقدرات للمواجهة، وتستخدم مع الأمراض الأخرى".


وأضاف: "نحن نتعامل مع الفيروس والأمراض الأخري وباقي الأزمات الصحية وأزمة كورونا"، وتابع: "نطمئنكم المعدلات المتنامية تطور طبيعي وارد أن يقل أو يزيد، وذلك يعتمد على جدارة تصرفاتنا وكفاءتنا، لو انتبهنا وما أخدناش الموضوع باطمئنان وازاي نحمي أنفسنا وجيرانا وأولادنا وحبايبنا من الممكن أن تنخفض معدلات الإصابة أكثر من المتوقع".
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