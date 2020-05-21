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توك شو

السيسي يحرج وزير النقل على الهواء: أنت راضى بكدة؟.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 12:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال استعراضه اماكن ومشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية بالإسكندرية، معترضًا على شكل المعدات المهملة والتى لا تليق بمصر.



وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى لفاعليات افتتاح مشروع بشاير الخير 3، بعرض صور الموقع مرة أخرى، وقال لوزير النقل " انت راضى بكدة؟، أنت فى الجيش كنت بتسيب المعدات كدة وكان المنظر كدة؟ ما ينفعش نسيب كل حاجة على الوضع دة؟.

وضم مشروع بشائر الخير ٣،  قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.
ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنيين.
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