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منوعات

دراسة تحذر من النوم أمام هواء المروحة: قد تصاب بصداع مزمن

الخميس 21/مايو/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
عانى البعض في الأيام الماضية من ارتفاع درجة الحرارة، واستخدم الجميع التكييفات طوال اليوم بسبب حرارة الجو و عدم تحملهم الارتفاع المفاجئ الذي شهدته البلاد. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن التعرض للهواء بشكل مباشر كهواء المراوح والتكييفات قد يعرضك للإصابة بالصداع المزمن بسبب كمية الهواء الكبيرة التي تتعرض رأسك لها.

وحذرت دراسة نشرتها جامعة هارفارد البريطانية من تلك الطريقة التي يستبعها البعض في الحصول الهواء اثناء البتعرض لموجات من ارتفاع الحرارة لأنها يصيب الرأس بالصداع الشديد والتهاب المفاصل بسبب التعرض لهواء التكييفات البارد. 

كما أوضحت الدراسة أن الهواء المنبعث من المراوح و التكيفات قد يكون محملا بالجراثيم التي تصيب الإنسان بأمراض الانفلونزا والالتهابات الحلقية. 

نصح الاطباء الجلوس بعيدا عن الهوالء بشكل مباشر محذرين من خطورة التعرض للهواء البارد في الصيف ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الاصابة بنزلات البرد.
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