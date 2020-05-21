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برلمان

برلمانى: وباء كورونا حرب زادها ووقودها الطبيب

الخميس 21/مايو/2020 - 06:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوى

أكد الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن الأطباء هم حصن الأمان وخط الدفاع الأول للشعب المصري فى الأزمة الحالية التى تمر بها مصر والهالم "فيروس كورونا " .

ووجه عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للاطباء وتقديمة الدعم المعنوي والمادي لهم ، لافتا إلى أننا نتوقع أنه سيكون هناك نظرة أخري للاطباء بعد زوال جائحة كورونا .

وأكد الشيخ ، أننا فى حرب مع هذا الوباء "حرب زادها ووقودها هو الطبيب" ونحن أمام تحدي كبير وبالرغم من ذلك نري الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بإفتتاح المشروعات القومية ،وحريص على متابعة كل شئون البلاد لحظة بلحظة.

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وقد اشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بدور الأطقم الطبية والأطباء فى مواجهة فيروس كورونا ، وعلاج المرضى فى المستشفيات، مؤكدًا أن الأطقم الطبية تتعامل بجدارة مع فيروس كورونا وأوجه لهم الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من جهد".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى منذ قليل: أنا عارف انهم بيتكلموا عن مشاكل التكليف، ولكن لا يوجد وقت لمناقشة مشكلات التكليف الآن".

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية للأطباء والأطقم الطبية، قائلًا: "عايز أوجه الشكر للأطقم الطبية والأطباء، لأنهم متحملون العبء والضغط كله فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وأحييهم على جهودهم".

وتابع: "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".

ونصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بممارسة الرياضة لتقوية مناعتهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن ممارسة الرياضة ستعمل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، ووعي المواطنين سيساعدنا على السير فى المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس كورونا فى مصر.
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