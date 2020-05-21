مفتي الجمهورية: سيدنا محمد نور وعلينا التحلي بالسلوك النبوي.. فيديو

خل في وجدان المصريين، مضيفا:" رسول الله يعيش بين جنبات الشخصية المصرية لحظة بلحظة ". قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يد





وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على الشخصية المصرية ان تتخلى بالسلوك النبوي في شهر رمضان".





وتابع شوقي علام:" سيدنا محمد نور ونطق القرآن الكريم بهذه الحقيقة والمفسرون أكدوا ان النور مقصود به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".





وأكمل شوقي علام:" سيدنا محمد نور انار لنا الطريق وأرشدنا وقال لنا إن من اراد الاقتراب من الله سبحانه وتعالى عليه ان يسجد ويطيل السجود ".





ولفت شوقي علام:" كلما وجدت نفسك مسترسلا في الدعاء يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بكلمات دعاء كثيرة".



