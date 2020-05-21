AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفتي الجمهورية: سيدنا محمد نور وعلينا التحلي بالسلوك النبوي.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 05:21 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  يدخل في وجدان المصريين، مضيفا:"  رسول الله يعيش بين جنبات الشخصية المصرية  لحظة بلحظة ".

وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  على الشخصية المصرية ان تتخلى بالسلوك النبوي في شهر رمضان".

وتابع شوقي علام:"  سيدنا محمد نور ونطق القرآن الكريم بهذه الحقيقة  والمفسرون أكدوا ان النور مقصود به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأكمل شوقي علام:"  سيدنا محمد نور انار لنا الطريق وأرشدنا وقال لنا إن من اراد الاقتراب من الله سبحانه وتعالى عليه ان يسجد ويطيل السجود ".

ولفت شوقي علام:"  كلما وجدت نفسك مسترسلا في الدعاء يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بكلمات دعاء كثيرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفتى الجمهورية: الصوم يمنع الإنسان من الوقوع في أمرين خطيرين .. فيديو

هل فيروس كورونا جند من جنود الله ؟ .. المفتي يجيب.. فيديو

فيها نور للقلب.. مفتى الجمهورية: اغتنموا العشرة الأواخر.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن.. وفضل قراءته يوميًا

استخدامات سحرية للبن والفلفل الاسود في سيارتك

وزير التعليم العالي يكشف موعد تسجيل مصر 20 ألف حالة يومية بـ فيروس كورونا

الرئيس السيسي: أزمة كورونا تدار بشكل احترافي.. واحذروا سلوكيات تزيد من الأعداد

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

ماذا قال البابا تواضروس للرئيس السيسي خلال تفقده كاتدرائية بشاير الخير 3

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الحمى الصفراء.. هل يكتشف عالم أفريقي لقاحا لفيروس كورونا؟.. صور

بالقفطان الأسود .. هند صبري تتألق بإطلالة أنيقة

اِبعد يا كورونا بلاش قرف.. مسعف العباسية يروي تفاصيل الاعتداء والتنمر عليه | شاهد