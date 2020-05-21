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تعليم

دراسة بجامعة بنها عن إدارة المياه الجوفية في وادي بدع بالعين السخنة

الخميس 21/مايو/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كشفت جامعة بنها عن دراسة حديثة أعدتها الباحثة داليا حمدي فاروق في قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة بشبرا، عن تقييم وإدارة المياه الجوفية في وادي بدع بالعين السخنة، وجرت الدراسة تحت إشراف الدكتور حاتم مخيمر من المركز القومي للبحوث، والدكتور علاء نبيل والدكتورة نفين بدوي.




وأشارت الباحثة إلى أن الهدف من الدراسة هو تقييم السلوك الهيدروليكي للخزانات الجوفية بوادي البدع بالعين السخنة تحت تأثير سيناريوهات التتشغيل المختلفة للأبار القائمة للوقوف علي أفضل سيناريو لتشغيل الأبار بحيث تتم تلبية احتياجات التنمية مع المحافظة علي المخزون الجوفي للمياه. 


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وشملت الدراسة أربعة سيناريوهات لكميات سحب مختلفة للأبار القائمة وانتهت إلى أن السياسة الأمثل للتشغيل هي بتخفيض معدلات السحب الحالية بنسبة 25% للأبار القائمة مع إمكانية التوسع عند حفر المزيد من الأبار مستقبلا في الاتجاه الشرقي والجنوبي بمنطقة العين السخنة.


من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن هذه الدراسة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في الحفاظ علي المياه ورفع كفاءة أبار المياه الجوفية وترشيد استخدامها.
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