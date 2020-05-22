القاهرة والجيزة تستعدان للعيد.. حملات مكثفة لضمان الالتزام بإجراءات الحكومة.. وتكثيف حملات التوعية والتطهير

محافظ القاهرة:

جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد

تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة

حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملح





محافظ الجيزة:

غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية ل

بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع

لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول

تكثيف أعمال التعقيم والتطهير













أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك .





محافظ القاهرة أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد . وفي هذا السياق أكد اللواء خالد عبد العال

وشدد المحافظ على تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .

كما أكد عبد العال أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع .

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كما شدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





وفي سياق تخفيف الزحام والتجمعات وجه المحافظ هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك.



وأكد محافظ القاهرة ان تلك الفترة تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام .

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كما أكد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة. كما أكد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.





من جانبها أعلنت محافظة الجيزة إجراءات استثنائية لإستقبال عيد الفطر المبارك.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات.





كما شدد المحافظ على غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجه حازمة للمخالفين في ضوء الاجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير

لتوعية المواطنين باتباع الاحتياطات اللازمة لمنع إنتشار العدوى بالمرض.





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وفي إطار إجراءات مواجهة كورونا ، شدد المحافظ علي تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابه بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك علي حفاظًا علي سلامه المواطنين .

وشدد المحافظ علي عدم توقف قطار الإزالات خلال أجازة العيد و لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز مشددًا علي إستمرار الحملات يوميًا بدون توقف مؤكدًا علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية .





ووجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد.

كما وجه بالتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أوالتجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو إستخدام وسائل النقل الجماعى دون وضع كمامة.

وفى ملف الإشغالات شدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة .

حضر الاجتماع نائبى المحافظ إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس جهاز التفتيش المتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل مدير مديرية الطرق ومدير إدارة الرصد والمتابعة بالمحافظة.