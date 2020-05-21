حمزة أحمد منسى: الجيش انتقم للشهداء لكن انتقامى أنا لسة مجاش

قال حمزة ابن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، إنه تابع حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، مشددًا على أنه سيثأر لوالده من الإرهابيين التكفيريين ،و وتابع:"نفسى أشوفهم..لو طلت واحد والله محدش يعرف أنا هعمل فيه ايه ..أنا ممكن أفرمه في ايدى".

وأضاف ابن الشهيد خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجيش المصرى انتقم لشهداء الوطن، وتابع:"ولكن انتقامى أنا لسة مجاش".

وأكد أبن الشهيد، أنه يتمنى أن يكون ضابطًا في المستقبل من أجل الإنتقام من التكفيريين، والإرهابيين، وتابع:"عاوز أقول للكفرة أن شاء الله يجى اليوم اللى مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم".

وقال ، إنه :"نفسي أشوف واحد بس فيهم ومحدش يعرف انا هعمل فيه إيه وهفرمه في إيدي، ومهما عملت البلد وجابت حق بابا لكني عايز أقتلهم بإيدي وأجيب حق بابا بإيدي".





وتابع :"عيطت لما شوفت مشهد وفاة بابا وفخور ببابا الشهيد وتابعت المسلسل كل يوم حلقة حلقة".





ووجه رسالة نارية للإرهابيين، قائلا :"هييجي اليوم ومش هيقدروا يتحركوا في الانفاق بتاعتهم وهينتهوا، وهمشي أعتز لاني ابن البطل الشهيد منسي".