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منوعات

تحذير خطير من صديق مقرب لزعيم كوريا الشمالية حول صحة الأخير.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:55 ص
كيم يونج وأخته
كيم يونج وأخته
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عزة عاطف
بعد مرور أسابيع من التكهنات المكثفة حول صحة زعيم كوريا الشمالية «كيم يونج أون» ومكان تواجده، بالتزامن مع تداول شائعات تكشف عن وفاته نتيجة لفشل عملية جراحية أجراها في القلب، وكذلك انتشار صور مزيفة له في النعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

قام صديق مقرب من كيم يونج أون بنشر تصريحات توضح مسألة موته، حيث أصدر «دينيس رودمان» نجم كرة السلة البريطاني تحذيرًا خطيرًا عن صحة الديكتاتور.
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سأل مقدم برنامج Good Morning بريطانيا رودمان قائلًا: "هل تعرف كيف هي صحة كيم؟" رد رودمان: "لدي اتصالات مع كوريا الشمالية، ويمكنني القول أنه على الرغم من النفي إلا أنه إذا رأيت أخت كيم على شاشة التلفزيون تدير البلاد، فتأكد أن هناك خطأ ما، هذا كل ما أستطيع قوله لك".

يتوقع المحللون أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي غالبًا ما يتم تصويرها بجانب شقيقها في الأحداث العامة، ستتولى السلطة إذا كان غير قادر فجأة على الحكم.

كانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية قد نشرت صورًا ولقطات لـ كيم يونج أون يظهر لأول مرة علانية بعد 20 يومًا بعد التكهنات حول صحته.


وبعد غيابه عن احتفال 15 أبريل عيد مولد جده الراحل «كيم إيل سونج» لأول مرة منذ توليه الحكم عام 2011، والذي يعد أهم عطلة في البلاد.
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