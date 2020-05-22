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فن

أمينة مغربي تكشف كواليس مشاركتها في ونحب تاني ليه وليالينا 80

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:50 ص
أمينة مغربي
أمينة مغربي
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة أمينة مغربي، عن المشاركة في مسلسلي "ونحب تاني ليه"، و"ليالينا 80" خلال الموسم الرمضاني 2020.

قالت  مغربي، في تصريح لـ "صدى البلد": مسلسل ونحب تاني ليه فيه توليفة النجاح اللي مينفعش متنجحش وبالرغم انه حصري على قناة واحدة إلا أنه عمل ردود فعل حلوة جدا، لأن كل الممثلين نجوم مهمة، مخرج شاطر وكاتب شاطر جدا جدا، والنجمة ياسمين عبد العزيز اثبتت انها مش بس كوميديانة، لا تقدر تلعب ف اي حتة، وخلت المسلسل ليه طعم مختلف وكنت مبسوطة بالمشاهد اللي جمعتني بيها ودمها خفيف جدا قدام الكاميرا ووراها وبتدي طاقة إيجابية للممثل".

وأضافت :"استاذ شريف منير وكريم فهمي عاملين خلطة مميزة، وعايزة اشكر المخرج مصطفى فكري لانه بيخلي اللوكيشن فيه طاقة ايجابية وبيخليك مرتاح وحابب اللي بتعمله وده كمان عشان هو من جيل الشباب فقادر يوصل كل الحالات اللي على الورق بطريقة معاصرة، والكاتب عمرو ياسين من اجمل واشطر الكتاب في الخطوط الاجتماعية، و كنا مفتقدين النوع ده من الدراما اللي بيحسسنا بالحاجات الجميلة اللي لسة موجودة في المجتمع".

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كما أضافت :"دوري هو دور سارة البنت الغنية اللي شخصيتها مرحة لكنها مش محظوظة في الحب، عندها كل حاجة بس بتحب واحد مش شايفها خالص حب من طرف واحد، والحدوتة دي موازية لحدوتة تارا عماد، "يسرا" فـ بنشوف ان نفس الحدوته بتتكرر عن شخصيات متختلفة .. يسرا بتدافع عن حبها وبتحاول ترجعه ومستعدة تدمر حياة اللي قدامها .. وسارة بتحب لكن عندها مبادئ لأن الولد اللي بتحبه متجوز ف مش هتبوظ علاقته بمراته، لكن في النهابة بنلاقي ان ربنا بيدي كل واحد على قد نيته".

أما عن مشاركتها في مسلسل "لينالينا 80" قالت :" مسلسل بيعالج احداث درامية حاصلة في التمنينات، التغيرات اللي حصلت ساعتها والمشاكل اللي واجهت ناس كتيره خلال الفترة الزمنية دي في مصر من تطرف وتجارة في العملة والمخدرات، الورق اللي كاتبة الكاتب العظيم أحمد عبد الفتاح، واخراج احمد صالح المخرج روحه جميلة وشاطر جدا".

بينما إختتمت حديثها قائلة :"دوري دور نهلة الزوجة الثانية لأياد نصار .. دور كنت خايفة منه لانه مختلف وبعيد عني وعن شخصيتي واي حاجة عملتها فكنت خايفة في الاول بس اللي شجعني إني بتشتغل مع قامة فنية زي اياد نصار وكاست قوي جدا منهم غادة عادل وخالد الصاوي، وغيرهم .. كنت مبسوطة اني عندي فرصة امثل معاهم".
أمينة مغربي تكشف كواليس مشاركتها في ونحب تاني ليه وليالينا 80
أمينة مغربي تكشف كواليس مشاركتها في ونحب تاني ليه وليالينا 80
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