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محمد عمرو الليثي: بدأت في التمثيل منذ الصغر وشاهدت أعمال جدي

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:46 ص
نجل عمرو الليثى
نجل عمرو الليثى
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البهي عمرو

قال الفنان محمد عمرو الليثى إنه بدأ فى المجال التمثيلي منذ الصغر، وأنه كان يشاهد أعمال جده الفنان الراحل ممدوح الليثي.


وأضاف محمد عمرو الليثى ، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه بدأ فى المسرحيات المدرسية، وكشف أن والدته كانت ترفض دخوله المجال التمثيلي.


وأشار  إلى أن اشترك مع فى كابتن انوش، مع الفنان الكبير بيومى فؤاد، وبعد ذلك قام بالحصول على كورسات فى التمثيل.


وأوضح أنه يتعلم كل شيء من أى فنان يعمل معه، وكشف أنه يتواصل مع الفنان تامر حسنى فى كل شيء وتستشيره فى أى عمل، موضحًا أنه يعمل فى عمر ودياب واللعبة خلال رمضان الحالى.


ولفت  إلى أن علاقته بالفنان تامر حسنى مميزه، وعرض  تامر أمين فيديو خاص يجمع محمد عمرو الليثى وتامر حسنى.

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