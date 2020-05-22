رغم أزمة كورونا.. استمرار قطع المياه عن عزبة أبوخطوة في البحيرة

رغم التحذيرات التي يصدرها مجلس الوزراء بضرورة التباعد الاجتماعي والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كأبسط الطرق للوقاية من فيروس كورونا المستجد لم يجد أهالي عزبة أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة الماء لغسل الأيدي بسبب تعمد شركة مياه دمنهور قطع الماء عن عزبة ابوخطوة في هذا التوقيت من كل عام.





يعاني أهالي عزبة أبوخطوة من انقطاع المياه لليوم السادس على التوالي بسبب تعنت مدير الفرع الريفي ورئيس شركة المياه بدمنهور من توصيل المياه بالعزبة كل عام في هذا التوقيت وليس له علاقة بأي عطل.





وكشف عدد من الأهالي لموقع صدى البلد الإخباري أن بعض القرى المجاورة ترفض دخولهم لملء المياه بسبب خوف أهاليها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الأهالي أن مياه الشرب لا تصل للعزبة إلا ساعة واحدة في اليوم قرابة الفجر ولعدد قليل من المنازل لا يتجاوز عددها ال 10 منازل ومعظم الأيام لا تصل لأي منزل.





وتابع الأهالي لصدي البلد أن شركة المياه ترسل عربات محملة بالماء لأشخاص معينين أمام منازلهم ولا يسمح لأحد أن يملأ منها مطالبين بعدم إرسال أي عربات مياه للعزبة وتوصيل المياه للمنازل.







ويناشد أهالي عزبة أبوخطوة رئاسة مجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لحل المشكلة وعدم تكرارها مرة أخرى.





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