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منوعات

رواد التواصل يستغيثون لإنقاذ أطفال أيتام من التعذيب في دار بالإسكندرية

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:09 ص
احمد شريف

استغاث عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظ الاسكندرية والمسؤولين، لإنقاذ أحد  الأطفال الأيتام في مؤسسة دار الرشاد بالإسكندرية بمنطقة السيوف شماعة أمام صيدلية مارينا، من بطش القائمين على الدار الذين يقومون بسحب الأطفال هناك كسلخانة اطفال.


وتظهر صورة نشره رواد التواصل الاجتماعي، لطفل لا يتجاوز عمره ثلاثة أعوام ووجه به علامات وكدمات ضرب شديدة.


ويزعم أحد رواد التواصل أن الأطفال في دار الايتام يتعرضون للضرب على وجههم بابشع الطرق، ويقوم القائمين على الدار بالاستيلاء على أموال المتبرعين.




وأشار رواد التواصل، أن الأطفال ينامون دون طعام، ويتم ضربهم بطريقة عنيفة،حيث يشعر الأطفال برعب من المشرفين للدار.


وأفاد أحد رواد التواصل بأن الجيران يسمعون استغاثات الاطفال ليل نهار، من كثرة التعذيب الذي يتعرض له الاطفال.


وأوضح أحد رواد التواصل، أن السكان حاولوا التدخل لإنقاذ الاكفال، لكن رد المشرفين كان يفيد بأنه يقومون بتربية الاطفال على طريقتهم ولا يردون تدخل أحد في شأنهم.


وناشد الرواد المسئولين بسرعة التحرك لإنقاذ الاطفال الايتام من بطش القائمين على المؤسسة التي تأتي هؤلاء الايتام.

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