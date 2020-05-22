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رياضة

الموضوع كبير.. خالد الغندور يسخر من غلاف مجلة الأهلي.. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:38 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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محمد السعيد
سخر خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، من غلاف مجلة الأهلي، اليوم الجمعة، بعد احتفالها بالذكرى العشرين للتويج النادي الأهلي بلقب القرن الأفريقي.

ونشر خالد الغندور صورة لغلاف مجلة الأهلي وكتب عليها:" ههههههههه ده الموضوع كبير بقى".


وتضمن غلاف مجلة الأهلي عنوانا رئيسيا احتفالا بذكرى تتويج القلعة الحمراء بلقب نادي القرن  جاء كالتالي:" رحمك الله يا مايسترو.. 20 سنة مرت والأهلي هو نادي القرن الجديد".

وأثار لقب نادي القرن جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حيث يؤيد البعض تتويج الأهلي باللقب باعتباره صاحب أعلى عددا من النقاط في القرن العشرين من وراء التأهل إلى الأدور المهمة في البطولات الأفريقية، بينما يرى البعض الزمالك هو الأحق  باعتباره الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية في القرن الماضي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن مؤخرا لجوءه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" لاسترداد لقب نادي القرن.
الموضوع كبير.. خالد الغندور يسخر من غلاف مجلة الأهلي.. شاهد
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