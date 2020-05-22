إيران تسجل 2311 إصابة كورونا جديدة و51 حالة وفاة

أعلنت السلطات فى إيران اليوم الجمعة تسجيل 2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت وزراة الصحة الإيرانية إن حصيلة الوباء ارتفعت في إيران إلى 131652 إصابة و7300 وفاة.





وأكدت الصحة إن هناك 2659 حالة خطيرة بين مصابي فيروس كورونا بينما ارتفع عدد الشفاء إلى 102276.





وأكدت الوزارة الإيرانية، إنه لم يتم تسجل أي حالات وفاة جديدة في 14 إقليم، فيما سجلت 5 أقاليم حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأشارت الوزارة الإيرانية إلى أن إقليم خوزستان مازال عند المؤشر الأحمر.