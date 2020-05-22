أوقاف شمال سيناء: تواجد الأئمة بمساجدهم .. ولا يجوز الصلاة خلف الراديو أو التليفزيون

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كما تقرر تواجد جميع مديري الإدارات في دائرة الإدارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد 'و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة مع إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا وسرعة موافاة الوزارة بالتقرير الشامل، إ لى جانب تطبيق العقوبات التى أقرها معالى رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين. وأكد "تواجد جميع الأئمة بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية كاملة، على أن يكون المسجد الذي تذاع فيه التكبيرات من المساجد التى تقام فيها الجمعة مع عدم دخول أي فرد إلي صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد".اقرأ ايضا..كما تقرر تواجد جميع مديري الإدارات في دائرة الإدارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد 'و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة مع إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا وسرعة موافاة الوزارة بالتقرير الشامل، إ





وأشار مدير عام الأوقاف إلى أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح، ويجوز صلاة العيد فى البيت للرجل منفردا أو مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار، حفاظا على صحة الجميع، فالهدف الرئيسى هو منع التجمعات حفاظا على الجميع، ودفعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على الأطقم الطبية التي تؤدي تضحيات جسام من أجل حماية النفس.





