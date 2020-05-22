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أخبار البلد

منسي يزين جدران غزة تضامنًا مع الجيش المصري.. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:27 م
المنسي
المنسي
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مصطفى كرم

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشهيد العقيد أحمد منسي على جدران أحد المنازل بقطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة تعبيرا عن تضامنهم مع القوات المسلحة المصرية في حربهم ضد الإرهاب.


وظهر عدد من أهالي غزة وهم يقومون بتعليق صورة كبيرة للشهيد أحمد منسي على احد المنازل بعد عرض مسلسل الإختيار قصة إستشهاد العقيد أحمد منسي مع عدد من ابطال القوات المسلحة في مربع البرث بعد قتالهم مجموعات من الإرهابيين.


وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيريين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .


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تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.


مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

منسي يزين جدران غزة تضامنًا مع الجيش المصري.. شاهد
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