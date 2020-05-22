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تعليم

مدينة طالبات جامعة القناة تستقبل فوجا من المصريين العائدين.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:55 م
جامعة القناة تستقبل
جامعة القناة تستقبل فوج من المصريين العائدين
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انجي هيبة
استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، فوجا من المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحى الاحتياطى وذلك لمدة ١٤ يوما بالمدينة الجامعية للبنات بجامعة القناة. 

يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن استعدادات مواجهة فيروس كورونا المستجد.  

وكان في استقبال الفوج الأول مها الحناوى وكيل وزارة التضامن والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد الفيشاوى مدير المستشفى الميداني وهدى فرج أمين عام الجامعة المساعد. 

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من جانبها أكدت رئيس جامعة قناة السويس، علي تعليمات وزير التعليم العالي بتجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين القادمين من الخارج، و تشكيل لجنة بجامعة القناة لمتابعة الإجراءات اللوجيستية والوقائية. 

جاء ذلك أثناء تفقدها لمدينة الطالبات، مؤكدة أن هناك إجراءات تمت لرفع كفاءة المدن الجامعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

وأشارت الى تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضارى ورفع كفاءة أماكن المبيت و الأثاث والمطابخ ودورات المياه.

وتابعت، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية ويتم تعقيم المدن وتجهيز عيادة لطب الاسرة وعيادة حميات وعيادة صدرية وتزويد المدينة بكابينة تعقيم ووضع خطة الاستقبال من تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض خاصة بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي. 

وأضافت، في حالة ظهور أى أعراض يتبع بروتوكول وزارة الصحة وينقل المواطن إلى أحد مستشفيات العزل وأوضحت سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي. 

وتمنت رئيس الجامعة أن يصل جميع المصريين العالقين بالخارج سالمين لأرض الوطن وتمر عليهم ال١٤ يوم دون ظهور أي أعراض والوصول إلي أهاليهم سالمين.
مدينة طالبات جامعة القناة تستقبل فوجا من المصريين العائدين.. صور
مدينة طالبات جامعة القناة تستقبل فوجا من المصريين العائدين.. صور
مدينة طالبات جامعة القناة تستقبل فوجا من المصريين العائدين.. صور
مدينة طالبات جامعة القناة تستقبل فوجا من المصريين العائدين.. صور
مدينة طالبات جامعة القناة تستقبل فوجا من المصريين العائدين.. صور
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