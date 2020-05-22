AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منى ممدوح تعليقا على مسلسل الاختيار: الفاتحة للأبطال

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:16 م
امير كرارة
امير كرارة
Advertisements
محمد بدران
نشرت منى ممدوح مقطعا عبر حسابها الشخصي انستجرام من حلقة مسلسل الاختيار التي تم عرضها أمس، والتي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي. 




ونشرت منى ممدوح مقطع فيديو من المسلسل لـ امير كرارة وهو يصرخ فى وجه ارهابي قائلًا "ما اسمهمش طواغيت اسمهم شهداء"  ، وعلقت قائلة: "الفاتحة للأبطال".


وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.


وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحم الله شهداء الوطن.. محمد إمام بعد مشاركته ضيف شرف في "الاختيار"

بعد ظهوره كثيرا في دور الإرهابي.. منى ممدوح تعلق على نجاح ضياء عبد الخالق فى الاختيار

أمير كرارة ينشر صورة من الاختيار.. ومتابعوه: وحش سيناء

بعد عرض الاختيار.. أحمد الشامى: مصر كلها بتدعيلكم بنحبكم من قلبنا

محمد رياض بعد عرض الاختيار.. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

بعد عرض الاختيار.. أبو هشيمة: هنفضل شايلينكم في قلوبنا لآخر العمر

ترشيحاتنا

الفيوم توزع كمامات كورونا مجانا على سكان المناطق المعزولة

مصير كل خاين.. أحمد موسى ينشر صورة إعدام الإرهابى هشام عشماوي

على حمام السباحة.. كايلي جينر تنشر صورة مثيرة للجدل

وزير البترول في عهد الإخوان يفضحهم: تلقيت قائمة بـ23 اسما لتعيينهم كقيادات

دار الإفتاء : الأحد أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال

باكستان تعلن حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظارة غريبة وساعة يد حمراء.. عائشة بن أحمد في إطلالة كاجوال

ببنطال لامع .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الأسود اللامع | ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد