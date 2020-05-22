منى ممدوح تعليقا على مسلسل الاختيار: الفاتحة للأبطال

مقطعا عبر حسابها الشخصي انستجرام من حلقة مسلسل الاختيار التي تم عرضها أمس، والتي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي. نشرت منى ممدوح

















ونشرت منى ممدوح مقطع فيديو من المسلسل لـ امير كرارة وهو يصرخ فى وجه ارهابي قائلًا "ما اسمهمش طواغيت اسمهم شهداء" ، وعلقت قائلة: "الفاتحة للأبطال".









وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏













ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.









ويقوم أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.









وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.









ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.



















