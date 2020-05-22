كورونا وطريق النهاية .. علماء من دول متعددة يقتربون من إنتاج دواء للفيروس

أكبر خطر يهدد العالم حاليا، ويسعي جميع العلماء للتمكن من السيطرة عليه والتمكن من القضاء عليه.









ونرصد في التقرير التالي أبرز ما توصل إليه العلماء فى مختلف بلدان العالم حول اكتشاف طرق علاج أو الوقاية من هذا الفيروس الخطير.





لقاح روسي فعال





أعلنت وسائل الإعلام الروسية التوصل للقاح الروسي الذي يقضي على فيروس كورونا، وأنه حقق نجاحا على البشر، وكان ذلك في مركز للأوبئة والبيولوجيا المجهرية.





وتم تعريض البشر الذين تم إعطائهم اللقاح للفيروس كورونا وللأسف لم يسفر عن ظهور أية أعراض سلبية.









لقاح ينتج أجسام مضادة للفيروس





تم اعلان شركة الأدوية إينوفير عن توصلها منذ عدة ايام للقاح بعد ثبت نجاحه في حماية الجسم من فيروس كورونا .









وأكدت الشركة أن اللقاح أثبت جدارته في إنتاج الأجسام المضادة التي تعمل على وقاية الجهاز المناعي ضد الوباء.









وأجريت التجارب في الدراسة الجديدة على حيوانات التجارب مثل القرود والأرانب والفئران ووجدت أن اللقاح تسبب في إنتاج بعض الأجسام المضادة.





مناعة من كورونا





أثبتت دراسة جديدة في جامعة هارفاد الأمريكية أن المصابين بفيروس كورونا تتكون لديهم مناعة ضد المرض تمنع إصابتهم به مرة اخرى،و اجريت هذه الدراسة على مجموعة من حيوانات التجارب داخل المعمل وتحديدا قردة .





نجاح عقار أمريكي



