شاهد.. اصنع كمامتك في بيتك.. هكذا يحميك القناع المنزلي من فيروس كورونا

شكّل ازدياد الطلب على الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أزمة عالمية في ظل حظر بعض الدول تصديرها نتيجة محاولتها تغطية الاحتياج المحلي، وتوفير أقصى درجات الحماية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.





وتوصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة إدنبرة البريطانية، إلى أن الكمامات المنزلية تساهم بشكل كبير في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، إذ أنها تمنع بنسبة 90% انتشار اللعاب والرذاذ من الشخص الذي يرتديها.





وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تغطية الأنف والف تشكّل عاملًا كبيرًا للحد من تفشي الفيروس، وهو ما تبين حينما أجرت الجامعة اختبارات على س بعة أنواع مختلفة من الكمامات، بما فيها الكمامات الطبية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، والكمامات المصنوعة في المنزل.





وأكدت الدراسة أن الأنواع السبعة لها جميعًا فعالية شديدة من حيث الوقاية من فيروس كورونا.



