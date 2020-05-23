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داليا أبو عميرة: ارتداء الكمامة إلزامي وتطبيق العقوبة على المخالفين .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 12:50 ص
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
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اسراء صبري
قالت الإعلامية داليا أبوعميرة، إن مصر لم تصل إلي ذروة أعداد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن، لافتة إلى أن الذروة في الأعداد ستكون عند الوصول إلى 900 حالة يوميا كما قال وزير التعليم العالي أمس.


وأضافت داليا أبو عميرة، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة"النهار"، أن مصر وقبل يوم 10 يوليو ووفقا للإحصائيات سنصل إلى الذروة وبعدها سنتخفض الإعداد تدريجيا.


وأشارت إلى أن هناك شخصيات هامة أصيبت بالفيروس، متابعة :الفيروس مبيرحمش حد ومفيش حد معصوم منه.


وأكدت على ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية حتى لا يخرج الامر من ايدينا، معقبة: لو خرج عن أيدينا هيبقي كارثة".


وشددت علي ضرورة ارتداء الكمامة، مشيرة إلى أن المحافظات فعلت قرار ارتداء الكمامة والذي سيكون إلزاميا خلال الفترة القادمة، وعقبت: الموضوع بقي إلزامي وهنتعاقب عليه.
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