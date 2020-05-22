AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الطيران يعزي نظيره الباكستاني في ضحايا طائرة كراتشي

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:45 م
وزير الطيران
وزير الطيران
Advertisements
نورهان خفاجي

نعى محمد منار، وزير الطيران المدني، ضحايا حادثة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية رحلة رقم 8303 Pk والتى سقطت، اليوم الجمعة، فوق مدينة كراتشى، وأسفرت عن مصرع جميع ركابها.


وقدم الطيار محمد منار عنبه التعازي والمواساة لنظيره وزير الطيران الباكستانى غلام ساروار خان  وأسر ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم  ذويهم الصبر والسلوان.


وكانت وسائل إعلام باكستانية، أعلنت تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الباكستانية، أثناء هبوطها في مطار كراتشي، وعلى متنها 107 ركاب، دون الكشف عن عدد الضحايا النهائي حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطيران ينعى شهيد الوطن في المواجهة الإرهابية بحي الأميرية

ناعيا شهداء سيناء.. وزير الطيران: ما يقدمه رجال الجيش والشرطة من تضحيات ستخلد فى ذاكرة الشعب

في الذكرى الرابعة للحادث.. وزير الطيران ينعى ضحايا طائرة باريس عام 2016

قبل هبوطها بدقيقة.. تحطم طائرة باكستانية في مطار كراتشي

باكستان: الطائرة المنكوبة كان على متنها 107 ركاب

شاهد.. اللقطات الأولى من تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب

ترشيحاتنا

حادث الواحات في مسلسل الاختيار.. الحقيقة الكاملة من ليبيا حتى الصحراء الغربية

بعد مشاركته فى الاختيار | شاهد رسالة رامز أمير لـ أمير كرارة

بسبب لوحة نادي القرن.. الكاف: عقوبات قاسية تنتظر نادي الزمالك

10 معلومات لا تعرفها عن لقاح أوكسفورد المقرر طرحه سبتمبر القادم لعلاج كورونا

بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد

طفلة البرنس تظهر مع محمد رمضان من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من تحسين المناعة إلى صحة القلب.. 5 فوائد مذهلة لـ الفلفل الأخضر

بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة جذابة