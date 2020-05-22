وزير الطيران يعزي نظيره الباكستاني في ضحايا طائرة كراتشي

نعى محمد منار، وزير الطيران المدني، ضحايا حادثة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية رحلة رقم 8303 Pk والتى سقطت، اليوم الجمعة، فوق مدينة كراتشى، وأسفرت عن مصرع جميع ركابها.





وقدم الطيار محمد منار عنبه التعازي والمواساة لنظيره وزير الطيران الباكستانى غلام ساروار خان وأسر ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





وكانت وسائل إعلام باكستانية، أعلنت تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الباكستانية، أثناء هبوطها في مطار كراتشي، وعلى متنها 107 ركاب، دون الكشف عن عدد الضحايا النهائي حتى الآن.