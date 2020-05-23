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منوعات

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 04:19 ص
فراولة
فراولة
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عزة عاطف
إذا كنت من محبي الفراولة اللذيذة فسيغير هذا المقطع رأيك إلى الأبد، فبعد التجربة التي نشرتها كاتبة معروفة على موقع تيك توك عن طريقة تنظيف الفراولة ستجعلك تتفحصها ألف مرة قبل أكلها.
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انتشرت طريقة جديدة لتنظيف الفاكهة على موقع TikTok لتوضح عدد الحشرات والديدان التي تعيش داخل الفاكهة دون أن يظهر عليها ذلك. 


شاركت الكاتبة «كريستا توريس» مقطع فيديو عن طريقة غريبة لتنظيف الفراولة تزيح الغطاء عن كمية الحشرات الموجودة في الفاكهة رغم مظهرها الصحي والسليم.


 تتمثل الطريقة في غمر الفراولة في الماء المالح لمدة 30 دقيقة، وكتبت عليها: "أشعر بالاشمئزاز الآن"، والتي شعر المشاهدين بالصدمة خاصة عندما جربها بعضهم. 

لا يستغرق الأمر سوى 30 دقيقة حتى يذوب الملح نهائيًا فتبدأ الحشرات في الخروج من لحم الفاكهة والظهور داخل الماء المملح المنقوع فيه الفراولة، ليكتشفوا الديدان والزواحف المخيفة.



@31toni

Wash ur fruit I guess .... or don’t 🤤 the flavor is immaculate 🐛💖 ##fruit ##bugs ##strawberry

♬ original sound - 31toni
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