شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو

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انتشرت طريقة جديدة لتنظيف الفاكهة على موقع TikTok لتوضح عدد الحشرات والديدان التي تعيش داخل الفاكهة دون أن يظهر عليها ذلك.









شاركت الكاتبة «كريستا توريس» مقطع فيديو عن طريقة غريبة لتنظيف الفراولة تزيح الغطاء عن كمية الحشرات الموجودة في الفاكهة رغم مظهرها الصحي والسليم.









تتمثل الطريقة في غمر الفراولة في الماء المالح لمدة 30 دقيقة، وكتبت عليها: "أشعر بالاشمئزاز الآن"، والتي شعر المشاهدين بالصدمة خاصة عندما جربها بعضهم.





لا يستغرق الأمر سوى 30 دقيقة حتى يذوب الملح نهائيًا فتبدأ الحشرات في الخروج من لحم الفاكهة والظهور داخل الماء المملح المنقوع فيه الفراولة، ليكتشفوا الديدان والزواحف المخيفة.











