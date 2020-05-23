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أخبار العالم

بيرو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 111698 حالة

السبت 23/مايو/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اعلنت وزارة الصحة في بيرو ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 111698 حالة، وذلك عقب تسجيل 2929 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3244 حالة، وذلك عقب تسجيل 96 وفاة جديدة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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