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رياضة

100 مليون جنيه.. مصدر يكشف عن عقبات تقف أمام عودة الدوري

السبت 23/مايو/2020 - 10:24 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن وجود صعوبات تقف حائلا أمام عودة الدوري الممتاز في الفترة القادمة.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف يونيو القادم.

وقال المصدر ذاته، إن العديد من العقبات تقف عقبة أمام محاولات وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاستئناف الدورى؛ رغم إعلان عودة التدريبات بشكل جزئى في منتصف يونيو القادم.

وتابع ‏"تكلفة إجراء تحاليل فيروس كورونا للأجهزة الفنية واللاعبين فى فرق الدورى الممتاز الثمانية عشر تتخطى حاجز الـ ١٠٠ مليون جنيه، فمن سوف يتحمل التكلفة المالية فى ظل الركود المالي للأندية الذى تسبب فيه أزمة فيروس كورونا داخل البلاد؟ بخلاف إقامة الفرق فى الفنادق عقب صدور قرار حكومي بعودة المسابقة المحلية تفاديا للتجمعات والاختلاط بعناصر من خارج المنظومة الرياضية.

ولفت إلى أن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة عزز من صعوبة استئناف بطولة الدورى الممتاز فى قادم الأيام، مؤكدا أنه إذا استمرت أعداد الإصابات بشكل تصاعدى لن تشهد الساحة الرياضية عودة للمسابقات المحلية؛ حفاظًا على كافة عناصر المنظومة الرياضية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن إعادة النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.

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