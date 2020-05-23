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أخبار البلد

القوى العاملة: التفتيش على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 7968 مصنعا وشركة ومنشأة

السبت 23/مايو/2020 - 11:20 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك علي مدي الـ 52 يوما الماضي.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أنه تم التفتيش ومتابعة على 7968 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 662 منشأة، وسوهاج 614 منشأة، والجيزة 531 منشأة، والبحيرة 521 منشأة، والقاهرة 505 منشآت، ودمياط 480 منشأة، والإسكندرية 445 منشأة، والقليوبية 390 ، والمنيا 359 ، وكفر الشيخ 341، والغربية 334  ، وأسيوط 308 ، والدقهلية  299، وجنوب سيناء 284 منشآت، وبورسعيد والوادي الجديد 201 لكل منشأة منهما، وأسوان 199، والمنوفية 197 ، وقنا 195 ، والأقصر 170،  والإسماعيلية 155، والفيوم 151 ، ومرسي مطروح 147، وبني سويف 116 ، والبحر الأحمر 97 ، والسويس 66 منشأة.

كما أظهرت التقارير عن قيام 1272 منشأة بتخفض العمالة والعمل بنظام التناوب بين العاملين في الورديات لتخفيف تجمعات العمال.


وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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