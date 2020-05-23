في عيد ميلاده.. أبرز أزمات الفنان محمد رمضان





رمضان وعادل إمام

حلّ الفنان محمد رمضان، ضيفا مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، وأكد من خلال اللقاء إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وأنه له مكانة لديه.

وأشار محمد رمضان إلى أنه هناك صعوبة أن يجتمعا في عمل واحد قائلًا: "طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفعله ويدفعلي اجري .. ممكن يبقى مش هيلاقي يعيش".





بينما أكد الفنان محمد رمضان أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد كضيف شرف قائلًا: "بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش انه يبقى فى تاريخي اني وقفت مشهد حتى واحد قدام عادل إمام".

وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل له قال: "لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير".





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رمضان والكورونا

واصل الفنان محمد رمضان، استفزاز جمهوره برغم الأيام الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قام محمد رمضان، بنشر فيديو له وهو عار من الجزء العلوي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجده في الجونة برغم الحظر والإجراءات المشددة من قبل الدولة لالتزام المنازل واتباع إجراءات الحظر المنزلي.





قرر محمد رمضان، تجاهل كل إجراءات الدولة لمنع التجمعات خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي هاجم العالم مؤخرًا، وقام بالأحتفال بإنتهاء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، حيث جمع كل طاقم عمل المسلسل الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص، ليقوموا بتصوير فيديو.

نشر محمد رمضان، الفيديو عبر صفحته الرسمية على "الأنستجرام" دون خوف من اي هجوم ضده او اجراء قانوني، وعلق على الفيديو قائلًا :"الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل #البرنس تأليف وإخراج #محمد_سامي إشراف عام على الإنتاج #حسام_شوقي انتاج #تامر_مرسي يارب يعجبكم #ثقة_في_الله_نجاح".

بينما ظهر في الفيديو، كل من محمد رمضان، ونور، والمخرج محمد سامي، بجانب كل فريق عمل المسلسل، دون إرتداء اي فرد سواء كمامة أو جوانتي واقي من الفيروس، وكأنه يتحدى فيروس الكورونا، ويقلل من أهمية الأجراءات المبذولة من قبّل الدولة.





كما قام محمد رمضان بنشر صورة له وهو يرتدي خوذة ذهبية خبأت رأسه بالكامل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".





رمضان وأحمد فهمي

أكد الفنان احمد فهمى من خلال استضافته فى احد البرامج التليفزيونية الشهيرة رفضه التمثيل مع الفنان محمد رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفة ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.‏

وعلق الفنان محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو سابقا للفنان احمد فهمى يشيد بموهبة محمد رمضان.





وفي الفيديو الذي نشره رمضان، قال فهمي: "مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جدا، فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح.. طب يا عم اعمل زيه،. هل كل أعماله بتعجبني؟ لا مش لازم كلها، بس في النهاية هو راجل نجم وموهوب.. كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا"





رمضان والطيار المفصول

لعل تلك الأزمة هي الأصعب في تاريخ محمد رمضان، حيث تم فصل الطيار محمد ابو اليسر، بشكل نهائي بعدما التقط رمضان فيديو داخل الكبينة وهو يقود الطائرة وقام بنشره على مواقع التواصل الأجتماعي برغم وعوده للكابتن بعدم نشره.





ولم يكتف رمضان بذلك بل واصل إشعال أزمته مع الطيار المفصول كابتن أشرف أبو اليسر ونشر من خلال حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو جديدا يسخر فيه من أزمته مع الكابتن.

ظهر رمضان في الفيديو داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو له، منذ ساعات قليلة، وهو ينزل على سلالم إحدى الطائرات، على نغمات أغنية "القمر"، وهو ما يُعد تحديًا للطيار المفصول، الكابتن أشرف أبو اليسر.

يقول مقطع الأغنية: "بدأنا من الصفر تعبنا ومكنش ف جبنا فلوس.. بس الثقة ف الله أغلى من أي كنوز.. عشنا وشوفنا المر ومـ الدنيا اتعلمنا دروس.. ي إما تموت وانت بتحارب؛ يا تعيش تندب الحظوظ".

وجاء هذا الفيديو بعد ما نفى الكابتن المفصول، طلبه أموالًا من محمد رمضان كما ادعى من خلال فيديو له، أنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه كتعويض.

كما وضع الفنان محمد رمضان، نفسه في مأزق كبير، عندما قال من خلال الفيديو الذي قام بنشره مؤخرًا: "الكابتن كان باقي له 3 سنين ونص في الخدمة.. يعملوا 9 ونص مليون جنيه، لو ترضوا إني أدفعهم له؛ هعمل كده" وكان الرد من الجمهور أن يقوم بدفع هذه الأموال، الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو.