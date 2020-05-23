الشرطة الروسية: محتجز الرهائن يهدد بتفجير مبنى البنك بقنبلة

الشرطة الروسية أن محتجز الرهائن بمصرف وسط العاصمة موسكو استخدم عنصر التمويه والخداع للتسلل إلى البنك. ذكرتأن محتجز الرهائن بمصرف وسطاستخدم عنصر التمويه والخداع للتسلل إلى البنك.





وأوضحت الشرطة الروسية أن المسلح تنكر في زي عامل توصيل طلبات للمنازل ولديه حقيبة توصيل خدمة توصيل الطعام، وهدد بتفجير المبنى، مدعيا أن بحوزته قنبلة زرعها بداخله.





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وقال ممثل بنك «ألفا» المحتجز بداخله 6 رهائن وسط موسطو أنه لا يوجد موظفون في الفرع الموجود في زيمليانوي فال.





وقام الجاني الذي لم يذكر اسمه بتحصين نفسه، في الوقت نفسه ، من غير الواضح ما إذا كان لا يزال هناك بمفرده أو ما زال يحتجز رهائن ليهدد بهم.



