أكثر من 70 فندقا في 5 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلمت في الأسبوع الماضي أكثر من 70 فندقا في 5 محافظات هي "البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والسويس، والقاهرة"، شهادة السلامة الصحية، بعد استيفائها ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.





وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه أثناء أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن أكثر من ٧٠ فندقا استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطاؤها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.





وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.





وهذه هي قائمة بأسماء الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعادة التشغيل وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في إطار معايير منظمة الصحة العالمية.



