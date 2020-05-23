AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف تؤدي صلاة عيد الفطر في المنزل.. أحمد كريمة يوضح.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:48 م
احمد كريمة
احمد كريمة
Advertisements
هاني حسين
شرح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،  كيفية صلاة عيد الفطر المبارك في المنزل.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  صلاة العيد لا تشترط لها الخطبة على الإطلاق على عكس صلاة الجمعة التي يشترط  قيامها بخطبة".

وأضاف أحمد كريمة:"  يتم بدء صلاة العيد بالصلاة  وليس الخطبة لأن الخطبة ليست شرطا في صحة الصلاة ".

 وأكمل أحمد كريمة:" في ظل الظروف العارضة وانتشار فيروس كورورنا يجوز تأدية صلاة العيد في المنازل بعد شروق الشمس مقدار ثلث او نصف ساعة ".

ولفت أحمد كريمة:"  يجوز ان  يصلى الرجل صلاة العيد مع أسرته في المنزل"، مضيفا :: يجوز ان تصلى صلاة العيد  فردا وليس جماعة".

وتابع أحمد كريمة:"يتم تكبير 7 تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام و 5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة الإحرام ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف أصلي العيد بالمنزل .. الأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب

صلاة العيد.. أحكامها وكيفية أدائها في البيت

موعد عيد الفطر 2020

بث مباشر .. صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم

كيفية صلاة العيد.. ضوابطها الشرعية ووقت أدائها

بث مباشر.. آخر صلاة تهجد من مسجد الفتاح العليم

ترشيحاتنا

إحنا مبنقراش الفنجان.. خبير أمني عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا: الاختيار هو السبب

حكم الجمع في نية صيام 6 من شوال وقضاء رمضان

ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 42213 حالة

لمحاربة كورونا.. هاني الناظر يكشف 8 خطوات لرفع المناعة

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

أكثر من 70 فندقا في 5 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم وفقدان الشم.. علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض