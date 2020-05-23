كيف تؤدي صلاة عيد الفطر في المنزل.. أحمد كريمة يوضح.. فيديو

شرح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كيفية صلاة عيد الفطر المبارك في المنزل.





وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صلاة العيد لا تشترط لها الخطبة على الإطلاق على عكس صلاة الجمعة التي يشترط قيامها بخطبة".





وأضاف أحمد كريمة:" يتم بدء صلاة العيد بالصلاة وليس الخطبة لأن الخطبة ليست شرطا في صحة الصلاة ".





وأكمل أحمد كريمة:" في ظل الظروف العارضة وانتشار فيروس كورورنا يجوز تأدية صلاة العيد في المنازل بعد شروق الشمس مقدار ثلث او نصف ساعة ".





ولفت أحمد كريمة:" يجوز ان يصلى الرجل صلاة العيد مع أسرته في المنزل"، مضيفا :: يجوز ان تصلى صلاة العيد فردا وليس جماعة".



