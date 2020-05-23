رغم إني أهلاوي .. محمود أبو الدهب : فرحت بنجاحي فى اختبارات الزمالك ..فيديو

كشف محمود ابو الدهب نجم الزمالك والاهلي السابق ، عن كواليس بداية مسيرته الكروية .





وقال ابو الدهب ، عبر اون تايم ، ان بدايته كانت مع نادي الزمالك ، وهناك بعض المدربين لهم الفضل الاكبر عليه بشأن تطوير مستواه.





وتابع ، بدأت داخل جدران نادي الزمالك كمهاجم وليس مدافع كما ردد البعض وقتها .





وشدد ابو الدهب ، علي انه كان ينتمي للنادي الاهلي ، ولكنه لم يفرط فى فرصة نجاحه داخل اختبارات ناشئي الزمالك .