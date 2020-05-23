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رياضة

رغم إني أهلاوي .. محمود أبو الدهب : فرحت بنجاحي فى اختبارات الزمالك ..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 07:37 م
محمود ابو الدهب
محمود ابو الدهب
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حسن العمدة
كشف محمود ابو الدهب نجم الزمالك والاهلي السابق ، عن كواليس بداية مسيرته الكروية .

وقال ابو الدهب ، عبر اون تايم ،  ان بدايته كانت مع نادي الزمالك ، وهناك بعض المدربين لهم الفضل الاكبر عليه بشأن تطوير مستواه.

وتابع ، بدأت داخل جدران نادي الزمالك كمهاجم وليس مدافع كما ردد البعض وقتها  .

وشدد ابو الدهب ، علي انه كان ينتمي للنادي الاهلي ، ولكنه لم يفرط فى فرصة نجاحه داخل اختبارات ناشئي الزمالك .
 
واختتم محمود ابو الدهب ، تصريحاته ، ان فرحته بنجاحه داخل نادي كبير وهو الزمالك ، علي الرغن من انني ذهبت للاختبارات دون علم شقيقي .
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