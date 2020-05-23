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جمال شعبان يكشف مفتاح القلوب.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 07:28 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن  من الممكن ان يكون الفرد صحيحا  ولا يعاني من امراض القلب او السكر ولكن  قلبه مريض ولا يستطيع ان يقوم بالعطاء لان الدين قائم على العطاء .

وأضاف جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  البعض يكونون غلاظ القلب مع المسكين والمحتاج ولكنه من الممكن ان يصرف الآلاف في أشياء لا معنى لها".

وتابع جمال شعبان:"  القلوب لها مفتاح ومفتاح اي قلب نقي واي فطرة مستقيمة هي الاتصال بالله سبحانه وتعالى".

وتابع جمال شعبان:" التفكر واستخدام العقل والقلب في التفكر يتميز الإنسان عن سائر الفصائل البيولوجية،والإنسان يولد كصفحة بيضاء يملأها بأفعاله وتفكره ".

واكمل جمال شعبان:" العقل والقلب شريكان لا يتعارضان على الإطلاق وكل منهما يكمل الآخر".
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