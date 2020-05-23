أستاذ المناعة: فيروس كورونا في ذروة انتشاره بـ مصر وبشرة خير مع ارتفاع الحرارة

فيروس كورونا الآن في مرحلة الذروة وهى المرحلة التصاعدية وسوف نشاهد زيادة في نسبة الإصابات خلال الفترة المقبلة. قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة إنالآن في مرحلة الذروة وهى المرحلة التصاعدية وسوف نشاهد زيادة في نسبة الإصابات خلال الفترة المقبلة.





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وأضاف أستاذ المناعة خلال تصريحاته لـ صدى البلد مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا وبعد تخطي هذه المرحلة سوف تقل الأعداد بطريقة تدريجية بشكل ملحوظ لأن هذه الفترة هي المرحلة الأخيرة "التصاعدية" منوهًا بأنه مع ارتفاع درجات الحرارة سوف تقل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأنه التركيب البنيوي لفيروس كورونا من غشاء بروتيني لذلك يتم التأثير بدرجات الحرارة المرتفعة عليه ويفسد لذلك سوف نشاهد في الفترات القادمة انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.





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وأضاف "أبو شنب" أنه يجب أن يرتدي جميع المواطنين الكمامة سواء في المواصلات العامة أو الشارع مع ارتداء الجوانتي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وخاصة كبار السن مع مراعاة الحد الأقصى للتباعد بين المواطنين للحفاظ على سلامتهم .





وأكد ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، منوها إلى أن الإصابة تقع أيضا عند ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.



