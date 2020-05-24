قرار جديد من مرتضى منصور بشأن لقب نادي القرن

قال مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، أنه جهز ملف كامل وسيتم الاستعانة بخبيري اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن.









وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك:" أنه يحترم الأهلي وجماهيره ولكن الزمالك له حق فى نادي القرن ولن ينتازل عنه لأن الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7.





وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي.





واستعان الزمالك بجملة قوية على هذه اللافتات: “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.



