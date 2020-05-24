قرار جديد من مرتضى منصور بشأن لقب نادي القرن

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه جهز ملف كامل وسيتم الاستعانة بخبيري اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك:" أنه يحترم الأهلي وجماهيره ولكن الزمالك له حق فى نادي القرن ولن ينتازل عنه لأن الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي.
واستعان الزمالك بجملة قوية على هذه اللافتات: “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.
جدير بالذكر أن، نادي الأهلي توج بجائزة نادي القرن مذ ٢٠ عام وتسلمها صالح سليم رئيس القلعة الحمراء وقتها في احتفالية عالمية اقيمت في مدينة جوهانسبيرج.