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توك شو

وصلة ضحك على الهواء بين مرتضى منصور وأحمد موسى بسبب لافتة نادي القرن.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 02:36 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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كـريـم الـخـطـيـب
طالب  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الإعلامي أحمد موسى بعدم عرض لافتة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي"، خلال مداخلته على الهواء.

ومازح "مرتضى منصور" الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" قائلا : "شيل بقى اللافتة دي بعد اذنك علشان اعرف اكلمك وكمان بحب أشوفك، ومش عايزين نحولها أهلى وزمالك".


وقال رئيس نادي الزمالك : "متدخلنيش في قضية نادي القرن واحنا بنتكلم عن مصر دلوقتي الأهلي والزمالك واللي عمل الشعار غلط وهيتحاسب"، مؤكدا أنه سيتم إزالة شعار الاتحاد الافريقي بعد العيد ولكن اللافتة متواجدة لحين الانتهاء من القضية.

وأضاف : "مكنتش حابب اتكلم في الموضوع ده لانه النادي الأهلي كاتب على لافته أنه نادي القرن الحقيقي، ومش عايزين نخرج عن الموضوع والأفضل نتكلم عن أزمة كورونا".
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