مهنئا المسلمين بعيد الفطر.. ترامب: نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رسالة تهنئة لجميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيا لهم عيدا مباركا.





وقال ترامب في رسالته التي نشرها موقع البيت الأبيض: "أتقدم أنا وقرينتي بأحر التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بعيد الفطر".





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وأضاف ترامب، أن العيد هو احتفال بالإفطار لدى المسلمين ويأتي عقب شهر رمضان الذي يتمتع بأجواء الصيام والصلاة والتأمل، وغيرها من الشعائر الأخرى.





وأكد "أنه على مدار الأسابيع والأشهر الماضية، كنا نكافح فيروس كورونا، باعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف الاستثنائية".





وأشار إلى أنه: "بينما يحتفل المسلمون بالفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة".





وأوضح: "نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا"، مختتما الرسالة بقوله "كل الأمنيات بعيد فطر مبارك وسعيد".