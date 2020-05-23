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أخبار العالم

هيلاري كلينتون تهاجم ترامب: توقف عن لعب دور الطبيب أمام الشاشة

السبت 23/مايو/2020 - 08:28 م
هيلاري كلينتون تهاجم
هيلاري كلينتون تهاجم ترامب بعد تناوله عقار هيدروكسيكلوروكوين
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رحيم يسري
شنت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية تعامل الرئيس دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإعلانه تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا للوقاية من كورونا.

وقالت كلينتون في تغريدة على تويتر "على الرئيس الكف عن تأدية دور طبيب على شاشة التلفزيون"، وذلك تعليقا على دراسة نشرتها مجلة طبية أجريت على 96 ألف مصابا بالعدوى، وخلصت إلى أن دواء  هيدروكسي كلوروكوين الذي يروج له ترامب يزيد من مخاطر الوفاة لدى مرضى كورونا.

ونشرت المرشحة الرئاسية السابقة تقريرا حول الدراسة الجديدة، التي تثبت أن دواء الملاريا قد يجعل مرضى فيروس كورونا أكثر عرضة للوفاة عن غيرهم ممن لم يتلقوا الدواء.

ووجد الباحثون أن المصابين بكورونا ممن تناولوا العقار المضاد للملاريا عرضة لخطر الوفاة أكثر من أولئك الذين لم يتلقوا الدواء بنسبة 34%’، كما أدى  إلى زيادة خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 137%.
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