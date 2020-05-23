هيلاري كلينتون تهاجم ترامب: توقف عن لعب دور الطبيب أمام الشاشة

شنت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية تعامل الرئيس دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإعلانه تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا للوقاية من كورونا.





وقالت كلينتون في تغريدة على تويتر "على الرئيس الكف عن تأدية دور طبيب على شاشة التلفزيون"، وذلك تعليقا على دراسة نشرتها مجلة طبية أجريت على 96 ألف مصابا بالعدوى، وخلصت إلى أن دواء هيدروكسي كلوروكوين الذي يروج له ترامب يزيد من مخاطر الوفاة لدى مرضى كورونا.





ونشرت المرشحة الرئاسية السابقة تقريرا حول الدراسة الجديدة، التي تثبت أن دواء الملاريا قد يجعل مرضى فيروس كورونا أكثر عرضة للوفاة عن غيرهم ممن لم يتلقوا الدواء.



