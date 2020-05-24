مواطنون يزورون مقابر القناطر رغم قرار منع التجمعات.. فيديو

رغم قرارت منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه، قام عدد من أهالى مدينة القناطر بزيارة المقابر اليوم فى صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.



تبدأ الحكومة اليوم الأحد تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا.

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وتبدأ الحكومة في تطبيق القرارات والتي تشمل حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار غلق المقاهي والكافتيريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك واى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.