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حوادث

خالفوا قرار الغلق .. ضبط 4 أشخاص داخل مقهى بالدقهلية

الأحد 24/مايو/2020 - 12:30 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مقهى بدون ترخيص بالدقهلية لقيامه بتشغيل المقهى مخالفًا القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية قيام المدير المسئول عن مقهى غير مرخص - كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بتشغيل المقهى وإعداده لرواده وغلق الباب الخارجى للمقهى عليه.


عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال إلى المكان وتم ضبط المذكور و3 أشخاص آخرين وكذا ضبط 26 نرجيلة معدين لرواد المقهى - جهاز ريسيفر - شاشة مخالفًا بذلك قرار رئيس الوزراء وكذا قانون البيئة وقانون المصنفات الفنية

وبمواجهة المسئول عن المقهى أقر بفتحه المقهى لتحقيق ربح مادى من زبائنه المترددين عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).
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