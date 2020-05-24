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مرأة

بمذاق لا يقاوم .. طرق تحضير الرنجة بطريقة صحية

الأحد 24/مايو/2020 - 01:41 م
رنجه
رنجه
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لمياء الياسين

تعد الرنجة من الأطباق التى يقبل الكثيرين على تناولها فى عيد الفطر .

 إليك طريقة تحضير الرنجة بطريقة صحية وبمذاق لا يقاوم

سلطة الرنجة بالخضراوات للشيف غادة التلى 

مكونات سلطة الرنجة  بالخضراوات:
1 كيلو رنجة مخلية
مكعبات طماطم مقطعة مكعبات.
 فلفل رومي مقطع حلقات.
 بصل مقطع حلقات.
 كوب طحينة.
ملعقتان زيت.
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.


طريقة التحضير سلطة الرنجة:

بعد أن تخلى الرنجة يتم شويها جيدا وتقطع قطع صغيرة 
في إناء عميق توضع الرنجة، وتضاف إليها مكعبات الطماطم والفلفل والبصل وتقلب
  يضاف للسلطة الطحينة والزيت وعصير الليمون وتقدم.

مكعبات الرنجه بالمستردة والبصل  للشيف أميرة شنب

المقاديرلطريقة تحضير الرنجة :

فيليه رنجة كريمة
مستردة
بصل أحمر مفروم
بصل اخضر مفروم
عصير ليمون
بقدونس فريش
فلفل أسود
توست محمص ملح .

طريقة التحضير للرنجه :

-فى وعاء توضع مكعبات الرنجة ويتم إضافة المسطرة 
-يتم إضافة الليمون مع التقليب وإضافة مكعبات  البصل الاخضر والاحمر 
- يضاف  البقدونس غلى الرنجة
- فى طبق التقديم يتم إضافة توست محمص مسبقا  وترص الرنجة على التوست المحمص
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