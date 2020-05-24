مسلسل النهاية يتصدر تويتر ... ومغردون: شابووه فكرته وصلت





شكرا يا زين/استاذ يوسف على تقديم مسلسل رائع... اول تغير حقيقي في مسلسلات الوطن العربي، و تناقش فيه موضوع حساس، ربنا يحميك .... انا اقترح ان مسلسل زي ده يكمل في NetFlix.. #النهايه_يوسف_الشريف #النهايه





شابووه يوسف الشريف المسلسل فكرته وصلت وكان في قمه الابداع #النهايه_يوسف_الشريف





الجزء التاني لمسلسل النهاية هيكون مسلسل خلصانة بشياكة معروفة يعني #النهايه_يوسف_الشريف





تسمحولي اقولكم ان بقالي ٣٠ يوم مستنيه الحلقه الاخيره عشان افهم ومفهمتش برضَو بس شابوه يوسف الشريف #النهايه_يوسف_الشريف





العظمة تتجلى في هذه المسلسل #النهايه_يوسف_الشريف





نرجع الشابو ليوسف الشريف وانه بيقدم حاجه كبيرة اوووي والله ⁦





انا مستغرب من الناس اللي مش عجباهم نهاية مسلسل النهاية انتوا أول مرة تشوفوا مسلسل ليوسف الشريف ولا إيه... إحنا اتعودنا ع النهايات دي #النهايه_يوسف_الشريف













وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.









‫ مسلسل" النهاية " من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج النهاية يوسف الشريف وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :