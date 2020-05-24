AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. بنيامين نتنياهو بـ الكمامة في أولى جلسات محاكمته

الأحد 24/مايو/2020 - 03:17 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
Advertisements
شيماء مصطفى
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرتديًا كمامة على وجهه، خلال مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس، بتهم الفساد.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جلس نتنياهو على مقعد المدعى عليه، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى، ولم تظهر تعبيرات وجهه، حيث إن الكاميرا الوحيدة في قاعة المحكمة توجد خلفه.

اقرأ أيضا:

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب اليوم، الأحد، ببث أولى محاكماته بتهم الفساد أمام المحكمة المركزية في القدس، على الهواء مباشرة.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، وصف نتنياهو المحاكمة التي يواجهها اليوم، بالوهمية، داعيا إلى بثها على الهواء مباشرة.

وانتقد نتنياهو نظام القضاء في إسرائيل، متهمًا إياه بالتورط في الفساد والتآمر لإسقاطه والإطاحة به.
شاهد.. بنيامين نتنياهو بـ الكمامة في أولى جلسات محاكمته
شاهد.. بنيامين نتنياهو بـ الكمامة في أولى جلسات محاكمته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الاسرائيلية تلاحق هاربًا من حجر كورونا وتتهمه بنشر المرض

محكمة إسرائيلية تجبر نتنياهو على حضور محاكمته بتهم الفساد

غدا نتنياهو يمثل للمحاكمة كأول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم في منصبه

بسبب تهم فساد.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة أخيرًا.. تفاصيل

نتنياهو داخل قفص المحكمة بتهمة الفساد.. ممنوع الاقتراب أو التصوير

استعدادًا لمحاكمته.. نتنياهو يصل إلى المحكمة في القدس وينتقد الشرطة والقضاء

ترشيحاتنا

أحترم تعاقداتي.. فضل الله ينفي متابعته لقضية نادي القرن

شاهد .. لحظة الإفراج عن 5532 سجينا بمناسية الاحتفال بعيد الفطر

روجينا تشارك جمهورها بصورة مع زوجها وبسمة وهبة

يوسف الشريف يهنئ جمهوره بـ عيد الفطر المبارك.. شاهد

احذر.. فعل يستهين به كثيرون في وقت البلاء ويجعل هلاكهم محققاً

انهيار سوق السيارات المستعملة الأمريكية بعد إفلاس هيرتز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الجريء.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

بعد احتفالها بمليون متابع.. شاهد أجمل إطلالات هاجر أحمد

احميه من العدوى.. 6 أطعمة ترفع مناعة طفلك ضد كورونا