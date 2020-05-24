شاهد.. بنيامين نتنياهو بـ الكمامة في أولى جلسات محاكمته

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مرتديًا كمامة على وجهه، خلال مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس، بتهم الفساد.





ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جلس نتنياهو على مقعد المدعى عليه، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى، ولم تظهر تعبيرات وجهه، حيث إن الكاميرا الوحيدة في قاعة المحكمة توجد خلفه.





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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب اليوم، الأحد، ببث أولى محاكماته بتهم الفساد أمام المحكمة المركزية في القدس، على الهواء مباشرة.





ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، وصف نتنياهو المحاكمة التي يواجهها اليوم، بالوهمية، داعيا إلى بثها على الهواء مباشرة.





وانتقد نتنياهو نظام القضاء في إسرائيل، متهمًا إياه بالتورط في الفساد والتآمر لإسقاطه والإطاحة به.