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اقتصاد

متحدث التموين: غرفة عمليات لمتابعة الأسواق خلال أيام العيد وإلغاء إجازات المفتشين

الأحد 24/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إن غرفة عمليات التموين تتابع الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مديريات التموين في جميع المحافظات.


وأوضح كمال ل صدى البلد أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وجه باستمرار عمل مفتشي التموين خلال ايام عيد الفطر المبارك في جميع مديريات التموين بالمحافظات.

ولفت إلى أن غرفة عمليات التموين تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 19588 أيام توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق بالتعاون مع مديريات التموين في جميع المحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين عن مواعيد عمل المخابز خلال إجازة العيد بدءا من اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساءً وأخرى حتى 11 مساء.
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