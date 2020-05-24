إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وثبات عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2285 حالة إصابة.

أوضحت أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أشارت إلى أن المصابين من بينهم 44 حالة وضعها الصحي خطير، ويخضع 34 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.

ولم تسجل الصحة الإسرائيلية أي وفيات بالفيروس خلال الفترة المذكورة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 14153 شخصا.

وبلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل 279 شخصا.

وأجرت السلطات الإسرائيلية اليوم أكثر من 400 اختبار في منطقة رحوفوت.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا ، وهو الأمر الذي أدى إلى موجة تفاؤل كبيرة لدى المواطنين، فيما قالت تقارير إعلامية إن إسرائيل لازالت بعيدة عن القضاء نهائيا على الفيروس، وإن تسجيل صفر إصابات سببه إغلاق المختبرات أبوابها خلال ساعات الليل، على خلفية تراجع الطلب على إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.



