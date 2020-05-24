AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وثبات عدد الوفيات

الأحد 24/مايو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2285 حالة إصابة.
أوضحت أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أشارت إلى أن المصابين من بينهم 44 حالة وضعها الصحي خطير، ويخضع 34 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.
ولم تسجل الصحة الإسرائيلية أي وفيات بالفيروس خلال الفترة المذكورة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 14153 شخصا.
وبلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل 279 شخصا.
وأجرت السلطات الإسرائيلية اليوم أكثر من 400 اختبار في منطقة رحوفوت.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أدى إلى موجة تفاؤل كبيرة لدى المواطنين، فيما قالت تقارير إعلامية إن إسرائيل لازالت بعيدة عن القضاء نهائيا على الفيروس، وإن تسجيل صفر إصابات سببه إغلاق المختبرات أبوابها خلال ساعات الليل، على خلفية تراجع الطلب على إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل إلى 31 شخصا وتسجيل 13 إصابة جديدة

كورونا يتوغل في إسرائيل.. ارتفاع جديد في عدد وفيات الفيروس خلال ساعات

ارتفاع عدد الوفيات فى إسرائيل لـ 32 حالة بسبب كورونا

كورونا يتفشى فى إسرائيل.. ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس اليوم

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل لـ 10408 حالات

إسرائيل تسجل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد تعافيه من كورونا .. محافظ الدقهلية يكشف عن علاج للفيروس

أصبحت شابة.. جنا عمرو تصدم متابعيها بأحدث ظهور

دنيا سمير غانم تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي بشعار الزمالك نادي القرن

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

القبض على زوجين ايرانيين بسبب تبادل القبلات على فيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. سارة الشامى تتألق بالكاجوال.. شاهد

دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام